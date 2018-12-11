زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن نبات الكانولا

نظمت مديرية زراعة الإسماعيلية ، ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعي لمحصول الكانولا للتوسع في زراعته، في إطار التعاون بين قسم بحوث المحاصيل الزيتية ومجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية.





حضر الفعاليات الدكتور خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ومدير عام الإرشاد الزراعي والأخصائيين المهندسين والمزارعين بمحافظة الإسماعيلية، وحاضر فيها الدكتوره رحاب حمدان باحث اول بقسم المحاصيل الزيتية والدكتور ابراهيم العريني باحث بقسم المحاصيل الزيتية.





وأوضحت المناقشات أن محصول الكانولا من أهم المحاصيل الزيتية ومصدرًا مهمًا من مصادر استخلاص الزيوت النباتية بعد زيت النخيل وزيت فول الصويا وأن زيت الكانولا من أحسن الزيوت النباتية عند استخدامه في تغذية الإنسان، حيث يحتوي الزيت على 6% فقط من الأحماض الدهنية المشبعة، و94% أحماضًا دهنية غير مشبعة.





ويستخدم زيت الكانولا في تغذية الإنسان في كثير من دول العالم مثل كندا وأوروبا وأمريكا واليابان وعلى سبيل المثال فإن زيت الكانولا يمثل 63% من جملة الزيوت النباتية المستخدمة في كندا، بينما يمثل فول الصويا 24% وزيت عباد الشمس 4% فقط.