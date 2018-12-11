حزب الحرية يطلق حملة مش لوحدك لتوزيع 100 ألف بطانية على غير القادرين

أعلن الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إطلاق حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» لتوزيع 100 ألف بطانية على غير القادرين بعدد من محافظات مصر.



وأضاف حسب الله فى بيان صحفى، الحملة تهدف لتوزيع 100 ألف بطانية فى 15 محافظة، تم اختيارهم عن طريق أمانات الحزب فى المحافظات، بالإضافة إلى الاعتماد على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن القرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، ومن خلال تقارير قواعد الحزب فى القرى والنجوع.



وتابع رئيس حزب الحرية، حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» تأتى تنفيذا واستكمالا لمبادرات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المشاركة المجتمعية، والتكاتف من اجل رفع المعاناة عن غير القادرين.



واكد حسب الله، ان العمل السياسي لايجب ان يتحول الى مؤتمرات وندوات فقط، لكن لابد ان تلتحم التيارات السياسية التى تعمل من خلال شرعية قانونية مع المواطن البسيط، وتصل الى اأالينا فى القرى والنجوع، مشيرا الى ان المواطن البسيط يحتاج الى من يقدم له يد العون لا الى من يسمعه كلام نظرى.



وأشار رئيس حزب الحرية، الى ضرورة أن تتكاتف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتضع يدها فى يد الدولة لكى نعبر بالوطن هذه المرحلة التاريخية من عمر البلاد.



من جانبه كشف المهندس احمد مهنا الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» ستنطلق يوم الاربعاء القادم، والبداية ستكون من محافظة سوهاج، حيث سيتم توزيع أول دفعة وهى 10 آلاف بطانية، ثم يتم الإعلان عن باقى المحافظات تباعا.

