عمرو نصار : المعرض الافريقي خطوة مهمة لخلق سوق بين دول القارة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان المعرض الافريقي الأول للتجارة البينية يعد من أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة حيث يوفر المعرض منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية.



وأشار نصار في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير خلال افتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لفعاليات المعرض الافريقي الأول للتجارة البينية إلى ان عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغ 1063 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض من بينها ٥ دول من خارج افريقيا تشمل روسيا والصين والسعودية والامارات والصين.



ولفت إلى أن المعرض يعقد في مصر لأول مرة وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الإفريقي.



وقال الوزير ان المعرض يعتبر فرصة إستراتيجية لتعزيز وتنمية سبل التجارة البينية للدول الافريقية بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى، وإتاحة المجال أمام تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والأسواق المحلية مع صانعى القرار، إلى جانب مناقشة والتعرف على حلول للتحديات التى تواجهها القارة في هذا الشأن مشيرا إلى ان المعرض يوفر فرصة لتكاتف جهود جميع الحكومات والمنظمات والجهات المعنية في الدول الأفريقية لخلق سوق إفريقي مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين جميع الدول الأفريقية



وأشار نصار الى ان مصر تبذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة دول القارة وذلك من خلال دعم الاتفاقيات متعددة الأطراف والتى تشمل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). و منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA) والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق التكامل الإقليمي، والذي من المتوقع أن يزيد من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022، لافتًا فى هذا الإطار إلى انه سوف تنطلق غدا فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة الافارقة والذى تستضيفه القاهرة بمشاركة ممثلى 54 دولة افريقية لبحث اخر التطورات المتعلقة بمفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية.

