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أخبار البلد

رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
تفقد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، مراحل إنشاء ورشة جديدة لصيانة الـ٢٠ قطارا الكورى بالخط الأول في حوش كوتسيكا بمساحة ٧٢ ألف متر مربع بتكلفة ٩٥٠ مليون جنيه.

وخلال الجولة، تفقد الفضالي الأعمال الإنشائية الأساسية من مبانٍ خدمية وإدارية، وتضم الورش الجديدة ٢٠ سكة لإجراء صيانة القطارات عليها، بجانب مغسلة حديثة لغسيل القطارات.

وأوضح أن الورشة الجديدة ستكون مخصصة لأعمال الصيانة الدورية اليومية لقطارات الخط الأول المكيفة الجديدة.

والتقى الفضالى العاملين بالشركات المنفذة واستمع إلى شرح تفصيلى عن مشروع الورشة الجديدة وحثهم على سرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد وفقا للجدول الزمنى.

من جانبه، قال المهندس خالد صبرة إن أعمال الإنشاء تجرى على قدم وساق، وإن نسبة تنفيذ المشروع تخطت الـ ٥٠ % حتى الآن.

وأضاف صبرة أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل العام المقبل، لافتا إلى أن إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة سيساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة بالخط الأول وتخفيف عبء الصيانة على ورشة طرة البلد.

يذكر أنه تم إسناد المشروع إلى ثلاث شركات (كولاس ريل - الستوم ترانسبورت - بتروجت) وتم البدء فى المشروع بتاريخ 1/8/2017، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2019.

وشارك في الزيارة التفقدية المهندس السيد الحسينى، مساعد رئيس الشركة للخط الأول، والمهندس السيد شماخ، مساعد رئيس الشركة لهندسة السكة والصيانة المدنية، والمهندس أحمد حسن، مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية، وقيادات شركة مترو الأنفاق والشركات المنفذة للمشروع.
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
رئيس المترو يتفقد الورشة الجديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا.. صور
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