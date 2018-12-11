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أخبار البلد

الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
اعلن المركز الاعلامى لجمعية الاورمان أن مجلس ادارة الجمعية قرر المشاركة بقوة فى حملة مصر الدفيانة والتى أطلقها الاعلامى عمرو أديب من خلال توزيع 300 ألف بطانية ولحاف على الاسر غير القادرة فى محافظات مصر.

كان مجلس ادارة الجمعية قرر تكثيف جهود فريق العمل بالجمعية فى توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على غير القادرين بمختلف أنحاء الجمهورية لمواجهة موجة البرد الشديدة التى تجتاح المحافظات هذه الأيام.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن فريق العمل بالجمعية تم تكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل بطاطين وألحفة الشتاء لكل المستحقين في أقصر وقت ممكن تحت رعاية السادة المحافظين وبإشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وبالتعاون مع أكثر من 4000 جمعية أهلية صغيرة.

وأوضح شعبان أن فريق العمل بالجمعية بدأ فعليًا في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقاصي القرى والنجوع بكل المحافظات حيث بدأ التوزيع فى محافظة أسوان بقري الرديسية و المويسات مركز ادفو ، وفى محافظة الاقصر يتم التوزيع فى قرية أرمنت الحيط مركز ارمنت، وفى محافظة قنا يتم التوزيع فى قرية عزبة دنقل مركز نجع حمادى ، وفى محافظة أسيوط يتم التوزيع فى قرية ساحل سليم مركز ساحل سليم ، وفى محافظة سوهاج يتم التوزيع فى قرية نزلة المراغة مركز المراغة ، وفى محافظة المنيا يتم التوزيع فى عزبة أباظة مركز دير مواس، وفى محافظة الشرقية فى قرية بني حسن مركز أولاد صقر ، وفى محافظة الغربية فى قرية كفرسبطاس مركز طنطا ، وفى محافظة الدقهلية فى ميت غمر.

وأشار إلى أن التوزيع بدأ فى محافظة بني سويف بقرية دشاشه مركز سمسطا ، وفى محافظة الفيوم تم التوزيع بقرية خلوصي مركز طامية ، وفى محافظة كفرالشيخ تم التوزيع فى قرية قراجه القرضا فى محافظة كفرالشيخ ، وفى محافظة المنوفية قرية جزيرة الحجر مركز الشهداء ، وفى محافظة البحيرة يتم التوزيع فى قرية عزبة الصعايدة مركز أبو المطامير.

الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
الأورمان تشارك بـ300 ألف بطانية ولحاف في حملة مصر الدفيانة..صور
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