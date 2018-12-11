تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري بثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث عقد بيت ثقافة المراغة ندوة تثقيفية بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصرى" حاضرها كل من فضيلة الشيخ حسين على حسين مدير إدارة الأزهر سابقا إبراهيم على مسئول الدمج بالإدارة التعليمية، وذلك بمجمع شندويل البلد مدرسة الشاعر على الجندى.



وأقامت نوادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "التجارة الإلكترونية مفهومها ومخاطرها وكيفيه تجنب هذه المخاطر" وذلك بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض تدريب م. ماجد نشأت.



كما أقام بيت ثقافة جرجا محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" حاضرها كلا من د. عيسي حساني ناصر السيد، وذلك بمدرسة الثانوية بنات بجرجا.



وأقامت مكتبة الطفل والشباب بجرجا لقاء ثقافى بعنوان "معنى كلمة وطن" وقام بإلقاء المحاضرة أمينة المكتبة ويهدف النشاط إلى تعريف الرواد بالوطن وحقوقنا على الوطن وواجباتنا تجاهه، وضمن نشاط نوادى المسرح تم عمل بروفة تحضيرية ودراسة الفرقه للمشهد من مسرحية الروح الضائعة، وذلك بقاعة نادى أدب قصر ثقافة سوهاج تأليف محمد جمال عبد الباسط وإخراج أميرة أسعد سعد، كما تم عمل بروفة تحضيرية ودراسة وتحليل المشاهد لمسرحية التنين تأليف يغفنى شفارتس وإخراج جورج صدقى.