ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية بثلاثية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
عبدالله هشام
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عروضه القوية، في المباريات الودية التي يخوضها، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية، وحقق فوزا كبيرا على الداخلية بـ 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء، الذي أقيم بينهما عصر اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بهدف عن طريق أسامة إبراهيم كاجو، وعزز محمد سعيد تقدم الفريق بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط، وعاد الفريق ليسجل الثالث في الشوط الثاني عن طريق جونيور، قبل أن يحرز الداخلية الهدف الوحيد.

وحرص معتز البطاوي المشرف العام على الكرة، على متابعة المباراة من أرض الملعب، وأشرك رمضان السيد المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة للاطمئنان عليهم.

الجدير بالذكر أن كليوباترا فاز على وادي دجلة في المباراة الودية الأولى بهدفين دون رد، وفاز على هليوبوليس في الودية الثانية بأربعة أهداف دون رد، وتأتي سلسلة الوديات استعدادا لمباراة القناة في الدوري والتي ستقام الخميس بعد المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية فور صدور قرار بحبسه

الحياة وأون تكشفان لغز مقتل عالم الجغرافيا جمال حمدان الخميس القادم

التحقيق في اتهام محامية لـ 4 شباب باغتصابها خلف فندق بالهرم

أيمن يونس يوجه رسالة إلى جماهير ومسئولي الزمالك

البطاطس تثير القلق فى البرلمان.. ونائب: سيصل سعرها لـ 25 جنيها.. وعبد العال يرد: متعملش بلبلة.. وبرلمانيون: الناس بيناموا من غير عشاء

الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو

رئيس لبنان يحذر من حدوث كارثة في البلاد

ماذا يحتاج ليفربول صلاح للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

رئيس لجنة الحكام: هدف صلاح فى بورنموث تسلل والطلائع سليم

إنستجرام يحدث ضجة بخاصيته الجديدة

أوباما يتحدى ترامب ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مطلع العام الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان
الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو
جمال بيومي: العلاقات المصرية الأوروبية تركز على 3 محاور هامة.. فيديو
الوزراء يبرز فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.. فيديو
الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟