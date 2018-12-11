استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري .. المقاولون العرب يفوز على جمهورية شبين بثلاثية وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا معنويا على منافسه جمهورية شبين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وحرص عماد النحاس، المدير الفني للذئاب، علي الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة، كما شارك في اللقاء كل من كريم مصطفى وإسلام فؤاد ومحمد شوقي غريب وادجر ميجيل وإيهاب سمير ومحمد سوستة وأحمد عربي في حراسة المرمى.



ويستعد المقاولون لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري الممتاز والمقرر لها 21 من الشهر الجاري.