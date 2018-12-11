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أخبار البلد

عبد المحسن سلامة يعلن انتهاء مشكلة الصحفيين الأعضاء بالزمالك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه قام مساء اليوم بالاتفاق مع رئيس نادي الزمالك على حل مشكلة الصحفيين الأعضاء بالنادي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك اثر لقاء بين الجانبين تم بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور وفد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح سلامة، أنه اجتمع ووفد من النواب ضم كلا من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، والنائب إيهاب الخولي، والنائب محمد الحسيني مع رئيس نادي الزمالك مساء اليوم، حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين.

وأشار النقيب إلى أن رئيس نادي الزمالك أعرب من جانبه عن خالص تقديره واحترامه للنقابة وللصحفيين الأعضاء بنادي الزمالك، وحرصه على إنهاء كل المشكلات العالقة.

كما تقرر خلال اللقاء تبادل الزيارات بين الطرفين؛ على أن يقوم رئيس الزمالك أولا بزيارة لنقابة الصحفيين تقديرا للنقيب والزملاء ثم تتم زيارة النقيب لنادي الزمالك.

وأشار النقيب الى أنه تقرر ان يتم عرض مشكلة العضويات المستثناة بالنادي على مجلس النقابة ليقوم بدوره بحل تلك الأزمة والمساعدة في إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية من وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب، على اعتبار أنها عضويات مستحقة لفئات تستحق المساندة والتقدير من جميع فئات المجتمع.

وتوجه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ورئيس نادي الزمالك بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووفد مجلس النواب على رعايتهم لهذا التوافق وإزالة كل المشكلات بين الطرفين.

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