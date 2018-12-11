أسعار خرافية لتذاكر كأس العالم للأندية في الإمارات

تبدأ مساء غدا الأربعاء، فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي العين الإماراتي المحترف في صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات مع نادي تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.



ويستعرض "صدى البلد" أسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية.



- أسعار تذاكر أول 5 مباريات:



الدرجة المميزة (500 درهم) / الفئة الأولى (100 درهم) / الفئة الثانية (50 درهم) / الفئة الثالثة (25 درهم).



- المباراة السادسة :



الدرجة المميزة (1450 درهم) / الفئة الأولي (300 درهم) / الفئة الثانية (150 درهم) / الفئة الثالثة (75 درهم).



- المباراتان السابعة والثامنة:



الدرجة المميزة (1950 درهم) / الفئة الأولي (400 درهم) / الفئة الثانية (200 درهم) / الفئة الثالثة (100 درهم).