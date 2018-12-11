ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية لوكالة "رويترز" البريطانية إن عدد المصابين ارتفع ليصل إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد، فيما تمكن المهاجم من الفرار.



وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن مدينة ستراسبور الفرنسية على الحدود الألمانية شهدت حادث إطلاق النار.



وأضاف مصدر أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد، ويجتذب ملايين السياح سنويا.



ودعا وزير الداخلية كريستوف كاستنير الجمهور للبقاء في منازلهم لحين السيطرة على الحادث الأمني الخطير.