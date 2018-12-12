قبل توقيع العقود بحضور مدبولي.. 9 معلومات عن سد ستيجلر جورج بتنزانيا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج بدولة تنزانيا، اليوم، والذي تنفذه هناك، شركة المقاولون العرب.
وينشر "صدى البلد" 9 معلومات عن سد ستيجلر كالتالي:
١- السد تنفذه شركة المقاولون العرب بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.
٢- سد ستيجلر جورج سيتم تأسيسه على ضفاف نهر روفيجي.
٣-تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 3 مليارات دولار تقريبا، وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.
٤- تصل الطاقة الإنتاجية للسد إلى 2100 ميجاوات من الكهرباء، ويساهم فى حل جزء من أزمة الطاقة بتنزانيا.
٥- متوقع أن تنتج محطة توليد الطاقة الكهربائية 5،920 جيجا وات/ ساعة من الطاقة سنويًا.
٦- إنشاء السد والانتهاء منه سيتم خلال 3 أعوام.
٧- سيجري إخلاء الطاقة المولدة عبر خط كهربائي عالي الجهد بجهد 400 كيلو فولت؛ ليتم دمج الطاقة في شبكة الكهرباء الوطنية.
٨- يبلغ طول السد كيلو متر بارتفاع 130 مترا.
٩- السد سيضم 9 توربينات، وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميجا وات.