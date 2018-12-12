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أخبار البلد

قبل توقيع العقود بحضور مدبولي.. 9 معلومات عن سد ستيجلر جورج بتنزانيا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
رسالة تنزانيا / محمود مطاوع
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج بدولة تنزانيا، اليوم، والذي تنفذه هناك، شركة المقاولون العرب.

وينشر "صدى البلد" 9 معلومات عن سد ستيجلر كالتالي:

١- السد تنفذه شركة المقاولون العرب بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.
٢- سد ستيجلر جورج سيتم تأسيسه على ضفاف نهر روفيجي.
٣-تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 3 مليارات دولار تقريبا، وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.
٤- تصل الطاقة الإنتاجية للسد إلى 2100 ميجاوات من الكهرباء، ويساهم فى حل جزء من أزمة الطاقة بتنزانيا.
٥- متوقع أن تنتج محطة توليد الطاقة الكهربائية 5،920 جيجا وات/ ساعة من الطاقة سنويًا.
٦- إنشاء السد والانتهاء منه سيتم خلال 3 أعوام.
٧- سيجري إخلاء الطاقة المولدة عبر خط كهربائي عالي الجهد بجهد 400 كيلو فولت؛ ليتم دمج الطاقة في شبكة الكهرباء الوطنية.
٨- يبلغ طول السد كيلو متر بارتفاع 130 مترا.
٩- السد سيضم 9 توربينات، وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميجا وات.

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