رامي صبري يحتفل بتوقيع ألبومه الجديد

احتفل النجم رامي صبري بالتوقيع لـ"نجوم ريكوردز" لإنتاج ألبومه المقبل، والمقرّر طرحه في صيف 2019، وذلك بمقر الشركة في مدينة الإنتاج الإعلامي.





شارك في الاحتفال، هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، شيرين عادل زوجة رامي صبري ،مدير أعماله ايمن نابليون وعدد من اسرة "نجوم ريكوردز" حيث تبادلوا التهاني والتقاط الصور التذكارية وتقطيع "تورتة" تحمل صورته و"نجوم ريكوردز".





تخلل الاحتفال كلمة لـ رامي صبري أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع "نجوم ريكوردز"، واعدًا جمهوره بتقديم المزيد من المفاجأت والأغاني المحببة لهم خلال الفترة المقبلة.





وأعربت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، عن سعادتها الكبيرة بانضمام النجم رامي صبري لـ"نجوم ريكوردز"، وأنها تتطلع لإطلاق الألبوم الأول له مع الشركة في صيف 2019.





وأكدت أن التوقيع مع رامي صبري يعد جزءا من رؤية الشركة لعام 2019 والتوسع في ضم العديد من أبرز نجوم الوسط الفني لـ”نجوم ريكوردز”، قائلة: “رامي استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة الفترة الماضية وشعبية طاغية بين جمهوره، وهذا واضح في أغانيه التي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، وانتشارا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددها عشاقه في حفلاته.





ويصور الفنان رامي صبري، أول أغنية من الألبوم بعنوان "مبروك علينا" بطريقة الفيديو كليب في بيروت مع مدير التصوير والمخرج فادي حداد.





"مبروك علينا" كلمات تامر حسين، ولحن رامي صبري، ويقوم بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر جلال الحمداوي.





يُذكر أن آخر ألبوم للمطرب رامي صبري، كان بعنوان "الراجل"، عام 2017، ولاقى رواجًا كبيرًا بين مستمعيه ومحبيه.



