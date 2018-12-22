خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو

طرح الفنان خالد سليم برومو أغنيته الجديدة "لسه كبير"، والمقرر طرحها بشكل رسمى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والسوشيال ميديا خلال الأسبوع المقبل.



والأغنية من كلمات وليد الغزالى، وألحان كريم محسن، توزيع كريم عبد الوهاب، ميكس وديجيتال ماستر م. أمير محروس.



يذكر أن أغنية "لسه كبير" تمثل عودة لخالد سليم بعد غياب، خاصة أن اخر اعماله الغنائية كانت فى 2016 من خلال ألبومه الأخير "أستاذ الهوى".



ويعرض حاليا لخالد سليم مسلسل "أبواب الشك"، ويشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة.



