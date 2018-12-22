ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح الفنان خالد سليم برومو أغنيته الجديدة "لسه كبير"، والمقرر طرحها بشكل رسمى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والسوشيال ميديا خلال الأسبوع المقبل.

والأغنية من كلمات وليد الغزالى، وألحان كريم محسن، توزيع كريم عبد الوهاب، ميكس وديجيتال ماستر م. أمير محروس.

يذكر أن أغنية "لسه كبير" تمثل عودة لخالد سليم بعد غياب، خاصة أن اخر اعماله الغنائية كانت فى 2016 من خلال ألبومه الأخير "أستاذ الهوى".

ويعرض حاليا لخالد سليم مسلسل "أبواب الشك"، ويشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة.

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

طارق علام يشارك في حل أكبر قضية ثأر في صعيد مصر

ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو

الحصاد الأسبوعى لنادي الزمالك وكواليس اعتذار تركى آل الشيخ.. فيديو

السيسي يوجه المواطنين ببناء الصوب الزراعية بدلًا من البيوت.. فيديو

اكتشاف جديد.. كوكب من الأحجار الكريمة

جابر القرموطي يكشف سبب رحيله عن قناة النهار.. فيديو

بآلاف الدمى.. جماهير ريال بيتيس تقدم لفتة إنسانية للأطفال في الكريسماس.. صور

وفاة والد الأمير الوليد بن طلال

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

هاشتاج #وفاة_الأمير_طلال_بن_عبدالعزيز يشعل تويتر.. صور

القومى لتنظيم الاتصالات: خطة لرفع سرعات الإنترنت بمصر الفترة المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

سليمان يتفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ومزارع قطاع الإنتاج

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

الأنبا أرميا يجتمع مع الكهنة المسئولين عن خدمة أتحبني.. صور

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس
ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو
خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو
أكرم حسنى لـ صدى البلد : سعيد بتحقيق البدلة أعلى إيراد فى السينما.. فيديو
خالد زكي لـ صدى البلد: انتظروا مفاجأة مع يوسف معاطي في 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا