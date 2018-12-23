20 دقيقة .. تعادل سلبي وهجوم أبيض والإصابات تضرب الزمالك أمام القطن

سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك والقطن التشادى وشهدت الـ 20 دقيقة التي مرت من اللقاء تعرض لاعبي الزمالك إلى الإصابات نظرا لأرضية الملعب السيئة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد أديس أبابا فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



بدأ اللقاء بمحاولة هجومية من الفارس الأبيض سدد خلالها محمد إبراهيم الكرة قوية علت عارضة الحارس التشادى وفى الدقيقة الثالثة اضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد سقوط الثنائى فرجانى ساسى وابراهيم حسن.



وفى الدقيقة السابعة فشل ابراهيم حسن فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية نجح خلالها دفاعات الفريق التشادى فى إبعادها وتصدى محمود علاء بعدها لإحدى الكرات الهجومية للمنافس.



وفى الدقيقة 17 قرر حكم اللقاء إيقاف اللقاء لعلاج عماد السيد حارس مرمى الزمالك واضطر مدرب الزمالك الى الدفع بحازم إمام بديلا عن التونسي حمدى النقاز.



ودفع السويسرى كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض تشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى عماد السيد وبخط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وفى خط الوسط محمد إبراهيم وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وابراهيم حسن على أن يقود خط الهجوم محمود كهربا وكاسونجو.