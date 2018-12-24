استجابة لصدى البلد .. رئيس مركز البدرشين يشن حملة للنظافة..والأهالي: ننتظر المزيد..صور

فى استجابة سريعة لما تم نشره بموقع صدى البلد عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى عدد من المواطنين بقرية الشنباب التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة بالتضرر من وجود مقلب قمامة بمدخل مقابر قرية الشنباب، ومقلب عربيات الكسح بمدخل القرية.





قام اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين والأستاذ حمدي جميل نائب رئيس المجلس والمهندس سامح شعراوي رئيس الوحدة المحلية بالمرازيق بالتنسيق مع السيد مدير إدارة المخلفات بالمجلس ، وبحث مسئولو الوحدة المحلية الشكوى، وقام عمرو شعلان وأحمد الفخراني برفع وإزالة أى آثار لهذه التراكمات بمدخل المقابر. وأعرب المهندس سامح شعراوي عن سعادة لما تم من أعمال وقال: نحن على استعداد لخدمة الشباب ومساعدتهم فيما يخدم الصالح العام وهذا دورنا الذي نعمل من أجله .





وأكد شعراوي، استمرار حملات النظافة للارتقاء بمستوى النظافة وتنفيذا لتوجيهات اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين ، والسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالاهتمام والمتابعة اليومية لملف النظافة.





وناشد "شعراوي"، المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة مجلس مدينة البدرشين وجميع اجهزة الوحدات المحلية القائمة علي أعمال النظافة للحفاظ علي نظافة وتجميل شوارع المركز والقرى وضرورة توحيد الجهود من أجل بيئة صحية سليمة للجميع، في السياق ذاته سيتم خلال ايام من قبل مجلس ومدينة البدرشين رفع المخلفات الاخري بمدخل قرية الشنباب ومنع عربيات الكسح من تفريغها في الترعة.





الجدير بالذكر أن أعمال النظافة وبناء الصور وزرع الاشجار تم خلال أربعة أيام بصورة حضارية متميزة من شباب قرية الشنباب .



