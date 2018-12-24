انتقادات جديدة لغياب ممثلي الحكومة عن اجتماعات نوعية البرلمان

شهدت لجان الإقتصادية والزراعة والمشروعات الصغيرة بالبرلمان، انتقادات موسعة لعدم فاعلية وحضور ممثلي الحكومة، بمحل طلبات الإحاطة الموجهة لهم، فى العديد من الإشكاليات التى تدخل فى اختصاصاتهم.



وأجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها، لعدم حضور ممثلين للحكومة للرد على طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين،وطالب النواب، مقدمو طلبات الإحاطة تأجيل الاجتماع لحين حضور وزير التموين، لمناقشة طلبات الإحاطة والوصول لقرارات، وتوافقات تخص منظومة الدعم وتخدم المواطنين.



وقال رئيس اللجنة، إن الوزارة خاطبت اللجنة، وأشارت إلى حضور 7 ممثلين عن الوزارة معنيين بمنظومة الدعم وبطاقات التموين، ولم يحضر سوى 3 فقط، وأعلن تأجيل الجلسة لحين حضور تمثيل مناسب من الوزارة، حيث كان من المقرر أن تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، متضمنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إلهام خميس إبراهيم، مجدي ملك، مكرم رضوان، عبدالحميد دمرداش، بشأن السلبيات في منظومتي دعم السلع التموينية والخبز، وأساليب تصويب هاتين المنظومتين، وأسباب توقف الكثير من بطاقات التموين، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد علي إبراهيم، حسن خير الله، رزق راغب ضيف الله، بشأن المشكلات الخاصة ببعض مكاتب التموين: العامرية، العجمي، المرج، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: فتحي الشرقاوي، محمد محمود العثماني، وبشأن المخالفات المرتبطة بصرف الخبز ونقاط الخبز ، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: شريف الورداني، قاسم فرج، بدوي قرني معوض، وبشأن بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة إنتاج الخبز، مثل: غلق ببعض المخابز الطباقي، وعدم فتح مخابز بلدية جديدة، وعدم استلام بعض مستودعات الدقيق لحصصهم المستحقة.



وفى لجنة الزراعة بمجلس النواب أجلت اجتماعها والذى كان مخصصا للعديد من الإشكاليات بالوادي الجديد، حيث أعلن نواب اللجنة جميعهم تضامنهم مع نواب محافظة الوادى الجديد وحق الفلاحين فى الحصول على عقود ملكية بشكل نهائى.



قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن اللجنة سترسل مذكرة لرئيس البرلمان اليوم، بشأن استمرار ظاهرة الغياب المتكرر لممثلي الوزارات واستدعاء وزير الزراعة والرى لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشة طلب الاحاطة سالف الذكر ولن يتم مناقشة الطلب إلا فى حضور الوزير وممثلين عن الجهات المختصة، بالإضافة لإيجاد حل لعدم حضور ممثلي الوزارات اثناء نظر الطلبات باللجنة.



وسيطرت حالة من الغضب على نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسبب عدم حضور ممثل الإصلاح الزراعى بالوزارة أثناء مناقشة طلب الإحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط.



وناقشت لجنة المشروعات الصغيره برئاسة محمد مرعي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائره حلوان ، بشأن الإعتداء علي الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية في منطقة كفر العلو بحلوان والتي تقدر مساحتها بمليون و800 ألف متر مربع.



واحتد مرعي رئيس اللجنة علي ممثلي المحافظة لعدم حضور المحافظة وابدى رغبته في تأجيل الاجتماع لحين حضور ممثلي محافظة القاهرة إلا أن البلتاجي طلب مناقشة الموضوع حتي لا تضيع قطعة الأرض والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه.



وأضاف البلتاجي في الاجتماع أن الأرض يمكن أن تتيح مالايقل عن 100 ألف فرصة عمل إذا أحسن استغلالها وذلك بعد ازاله التعديات عنها وتعويض الأهالي بسكن ملائم حيث تم البناء العشوائي على جزء يزيد على 100 الف متر وباقي المساحه معرض للنهب تقف حائلا امام التنمية وهو ما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مره.

