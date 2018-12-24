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فتاة من متحدي الإعاقة للسيسي: كلمتك جميلة يا ريس وطالعة من القلب.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:45 م
صدى البلد
محمد القاضي
وجهت إحدى فتيات ذوي الاحتياجات الخاصة كلمة للرئيس السيسي بعد الانتهاء من كلمته في احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف"، قائلة: «كلمتك جميلة يا ريس وطالعة من القلب»، ليرد عليها الرئيس السيسي قائلا: «انتي اللي جملية».

وتشمل الاحتفالية افتتاح معرض لمنتجات ذوي الإعاقة، ويلى ذلك الحفل الفني ويتضمن عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية، بطولة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد مع نجوم الفن.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من متحدي الإعاقة في مختلف المجالات، ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف"، المقامة بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية لمنارة بالتجمع الخامس.

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