صندوق تطوير العشوائيات: إنفاق 14 مليار جنيه خلال 5 سنوات

قال المهندس إيهاب الحنفى منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إن الصندوق أنفق حوالي 14 مليار جنيه منذ عام 2009 حتى 2014؛ مشيرا الي أنه تم تحديد المناطق العشوائية عام 2014 وتوجيهات الرئيس السيسي كانت بالقضاء عليها خلال عامين.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الصندوق هدفه الغاء العشوائيات وتحويلها الي مناطق حضارية كما تم في منطقة السيدة زينب والمقطم ونقل السكان الي روضة السيدة والأسمرات.



أشار الحنفى، الى أن لجانا من جهات عليا بالدولة تشرف على مشروعات تطوير العشوائيات .