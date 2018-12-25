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فن

خالد سليم يطرح أغنية لسه كبير.. الأسبوع المقبل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
شيري نبيل
يطرح النجم خالد سليم أغنيته الجديدة "لسه كبير" بشكل رسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب والسوشيال ميديا الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات وليد الغزالى، وألحان كريم محسن، توزيع كريم عبد الوهاب، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، وذلك بعد أن قام بطرح برومو الأغنية.

من ناحية أخري يعرض للفنان خالد مسلسل "أبواب الشك"، ويشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

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