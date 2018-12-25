حبس المتهم الرابع في اقتحام مسكن ضابط المقطم عقب تسليم نفسه للنيابة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، حبس المتهم الرابع في واقعة التعدي على ضابط شرطة أمام مسكنه وإجباره على إطلاق النيران للدفاع عن نفسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب خلاف حول ركن السيارة.



ووجهت النيابة للمتهم الرابع كرم عبده، تهمة إثارة البطلجة والعنف وحيازته أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني، ومحاولة اقتحام مسكن ضابط وسرقة سلاحه الميري.



كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة، على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب، ما اضطره لإخراجه سلاحه الميري وأطلق الرصاص فى الهواء، واستقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.



على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و٣ أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

