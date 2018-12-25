الخشت يرتدي العلم الفلسطيني في الملتقى الأول للثقافات بإعلام القاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الملتقى الأول للثقافات المقام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



وأخذ الخشت جولة تفقدية للمكان المخصص للدول المشاركة للتعرف على ثقافة وتراث هذه البلاد بمشاركة الدكتور هبة السمرى القائم بأعمال عميد كلية الاعلام.



وارتدى "الخشت" العلم الفلسطيني تعبيرًا منه عن حبه وامتنانه لدولة فلسطين، وتناول المندى اليمني واحتسى القهوة الموريتاني والتقط صورة تذكارية بجوار الوفد التايلندي.



يذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظم، "ملتقى الثقافات الأول"، اليوم، وذلك بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هبة الله السمري، القائم بأعمال عميد الكلية، ومن إعداد وتنظيم جمعية أصدقاء الجودة بالكلية.