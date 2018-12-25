بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ونقابتى المهندسين والصيادلة بالقليوبية..صور

وقع الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم "الثلاثاء" بروتوكول تعاون مع نقابتى المهندسين والصيادلة بالقليوبية، وذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة.



شهد توقيع البروتوكول الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع والدكتور هشام البطش المشرف العام على الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والمهندس مينا نظمى أمين عام نقابة المهندسين، والمهندسة هالة شندى رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وحسام مشهور مدير عام التوعية بشركة مياه القليوبية.



وقال الدكتور المغربى إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار دور جامعة بنها وكلياتها ومراكزها البحثية للمشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مختلف المجالات مشيرا إلى أن الجامعة ترحب دائما بالتعاون مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة أهالى القليوبية.



وأشار المغربي إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات وإمكانيات وأساتذة الجامعة فى تنظيم الدورات التدريبية فى مجال الهندسة وريادة الأعمال والتنمية البشرية والإعلام فضلا عن تقديم الاستشارات البيئية والهندسية بالتنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية.



وأضاف رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون بين الجامعة ونقابة الصيادلة فى مجالات خدمة المجتمع وتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا من خلال توفير الادوية اللازمة للمرضى وكذلك منح مميزات للعاملين بجامعة بنها وأسرهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها نادى الصيادلة.