طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور

رصدت كاميرا صدي البلد ترنيمة، لـ ساندي مراد المرنمة فى كنيسة مارجرجس بمصر الجديدة أثناء أدائها ترنيمة، وذلك ضمن فقرات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الآثار بالتعاون مع مصلحة سك العملة بقصر المانسترلي، بمناسبة إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق وتخليد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.



وحاز أداء ساندي للترنيمة إعجاب الحضور وصفقوا لها بشدة، خاصة أنها تضمنت حكاية السيدة العذراء مريم والمسيح ورحلتهما إلى مصر، وما مروا به من صعوبات حتى وصلوا إلى بر الأمان.



وعنوان الترنيمة هو "جالك يا مصر زمان هربان... طفل صغير هو وعيلته" جاء معبرا عن معناها بشدة، وكاشفا الرحلة التي مرت خلالها العائلة المقدسة بحوالي 30 موقعا في محافظات مصر كما قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.



وتابع رئيس القطاع: السيدة العذراء شرفت مصر بزيارتها، وقد لجأوا إليها للتأكد من كونها الملاذ الأمن لهم، وقد اعتبرتهم مصر من أهلها.



وأضاف: أوشكنا علي الانتهاء من ملف كامل للآثار الثابتة في مسار العائلة المقدسة، وذلك ضمن ملف أكبر جاري إعداده لإدراج المسار علي قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

