ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:20 م
ترنيمة قبطية تصدح
ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي
علاء المنياوي
رصدت كاميرا صدي البلد ترنيمة، لـ ساندي مراد المرنمة فى كنيسة مارجرجس بمصر الجديدة أثناء أدائها ترنيمة، وذلك ضمن فقرات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الآثار بالتعاون مع مصلحة سك العملة بقصر المانسترلي، بمناسبة إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق وتخليد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وحاز أداء ساندي للترنيمة إعجاب الحضور وصفقوا لها بشدة، خاصة أنها تضمنت حكاية السيدة العذراء مريم والمسيح ورحلتهما إلى مصر، وما مروا به من صعوبات حتى وصلوا إلى بر الأمان.

وعنوان الترنيمة هو "جالك يا مصر زمان هربان... طفل صغير هو وعيلته" جاء معبرا عن معناها بشدة، وكاشفا الرحلة التي مرت خلالها العائلة المقدسة بحوالي 30 موقعا في محافظات مصر كما قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وتابع رئيس القطاع: السيدة العذراء شرفت مصر بزيارتها، وقد لجأوا إليها للتأكد من كونها الملاذ الأمن لهم، وقد اعتبرتهم مصر من أهلها.

وأضاف: أوشكنا علي الانتهاء من ملف كامل للآثار الثابتة في مسار العائلة المقدسة، وذلك ضمن ملف أكبر جاري إعداده لإدراج المسار علي قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور
طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور
طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور
طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور
طفل صغير.. ترنيمة قبطية تصدح في قصر المانسترلي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الكاف يدرس استحداث بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية

رئيس نجوم المستقبل يكشف تفاصيل مكالمة إبراهيم نور الدين له

موعد جديد لمباراة الإسماعيلي والزمالك ضمن مؤجلات الدورى

أعلى 5 سيارات مبيعا في مصر 2018.. المرتبة الثانية مفاجأة

التعليم تستقبل طالبا اخترع سيارة تعمل بالماء والملح

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا ومخالف للقانون .. فيديو

بعد أغنية لدغته كوبرا.. 3 أسباب جعلت بشرى في مرمى هجوم محمد رمضان

روسيا تفضح كذب أردوغان

بوتين يحقق حلم طفل مريض على متن الطائرة الرئاسية.. فيديو

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بمئوية الزعيم الراحل محمد أنور السادات

اتحاد الكرة: وزير الرياضة لن يكون مديرا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟