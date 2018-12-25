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حوادث

ضبط 3 مجرمين قبل ترويجهم استروكس بالمطرية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:26 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
محمد صبرى
ألقى ضباط مديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 1,150كيلو جرام من مخدر الأستروكس.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة ، و2 هاتف محمول ).

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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