ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. رجل يقتحم كافيه بسيارته .. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر قائد سيارة فقد السيطرة عليها واقتحم كافيه مسببًا خسائر فادحة، وإصابات طفيفة لبعض الرواد.



فى مدينة ميامى الأمريكية التقطت كاميرات المراقبة رجلا يحاول ركن السيارة بهدوء، ولكنه ضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح، فدخلت السيارة بقوة إلى المقهي، وحطمت الطاولات وكأن قنبلة انفجرت داخله.



ألقت السلطات القبض على سائق السيارة، والذى سيقدم للمحاكمة، كما سيدفع غرامة مالية جراء التلفيات التى لحقت بالمقهى.





