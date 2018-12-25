ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.. رجل يقتحم كافيه بسيارته .. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر قائد سيارة فقد السيطرة عليها واقتحم كافيه مسببًا خسائر فادحة، وإصابات طفيفة لبعض الرواد.

فى مدينة ميامى الأمريكية التقطت كاميرات المراقبة رجلا يحاول ركن السيارة بهدوء، ولكنه ضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح، فدخلت السيارة بقوة إلى المقهي، وحطمت الطاولات وكأن قنبلة انفجرت داخله.

ألقت السلطات القبض على سائق السيارة، والذى سيقدم للمحاكمة، كما سيدفع غرامة مالية جراء التلفيات التى لحقت بالمقهى.


ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: طاقم تحكيم أوروبى لمباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى

بعد ابتعاده عن النادي الأهلي..مدرب إسبانى يتجه للدوري الصيني

خالد الجندي: الزواج العرفي زنا ومخالف للقانون .. فيديو

نقل مباراة الأهلي من جدة إلى مكة المكرمة بسبب يوفنتوس وميلان

محمد إمام لـ مريم أوزرلي : شكرا على كلامك الجميل وبتمنى نشتغل مع بعض

مجزرة بالسكين.. مسلح يقتل ويصيب 26 شخصا في الصين.. فيديو

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

سبق له اللعب مع كهربا.. من هو الإسرائيلي الذي يهدد محمد صلاح في ليفربول؟

الوجه الآخر للسلطانة هُيام.. مريم أوزرلي تهوى الأكل والكركبة ولا أحد في حياتها

#محمد_رمضان يتصدر تويتر.. ومغردون: مش كل اللى يعمله خصمك ضدك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟