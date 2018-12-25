محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير أغنيته الجديدة " انا مافيا " ، المقرر ان يتم طرحها خلال الفترة القادمة على قناه الرسمية على موقع يوتيوب .



كليب "أنا مافيا" إخراج ياسر سامى، من كلمات إسلام شندى وكانكا ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتى، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس.



وظهر رمضان خلال كواليس الكليب بشكل جديد ، بالإضافة الى إعتماده على عدد كبير من الراقصين لاداء المشهد .



