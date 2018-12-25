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فن

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
أحمد البهى
يواصل الفنان محمد رمضان تصوير أغنيته الجديدة " انا مافيا " ، المقرر ان يتم طرحها خلال الفترة القادمة على قناه الرسمية على موقع يوتيوب .

كليب "أنا مافيا" إخراج ياسر سامى، من كلمات إسلام شندى وكانكا ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتى، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس.

وظهر رمضان خلال كواليس الكليب بشكل جديد ، بالإضافة الى إعتماده على عدد كبير من الراقصين لاداء المشهد .

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