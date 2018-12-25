دينا عادل تسجل أغنية جديدة .. غدا

أعلنت المطربة دينا عادل نجمة ستار أكاديمي أنها تقوم غدا الأربعاء بتسجيل أغنية جديدة لها فى استوديو ريتال بميدان لبنان.



الأغنية من إنتاج شركة بلاك أند وايت للمنتج ياسر سليم.



من المقرر أن تطرح دينا الأغنية فى العام الجديد بمناسبة احتفالات رأس السنة .



يذكر أن دينا عادل طرحت مؤخرا أغنية بعنوان كدابة من كلمات الصحفى أيمن سليم وألحان محمد الهوارى وتوزيع مونتى وجيتار باسم سعيد وإنتاج يحيى مرسى.