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أخبار العالم

إلغاء لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي فى البرازيل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:03 م
بنيامين نتنياهو ومايك
بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو
حسام رضوان
قال كاتب ومحلل إسرائيلي إن لقاء رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم إلغائه.

وأكد الكاتب بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار إيخنار، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن زيارة نتنياهو للبرازيل ستقتصر على لقائه بالمسؤلين البرازيليين فحسب، دون لقاء بومبيو كما كان مقررا له.

وسيزور نتنياهو البرازيل في نهاية الأسبوع الجاري حيث سيلتقي الرئيس البرازيلي المنتخب حديثان يائير بولسونارو.

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