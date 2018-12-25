الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة 2026

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم إصدار تقرير تحليل الأمان النووى الخاص بمحطة الضبعة النووية.



أضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن هناك مقترحا لدعوة الشركات المصرية للعمل مع الجانب الروسى، لتعظيم التصنيع المحلى فى هذا المشروع.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يتم تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة بحلول 2026.



وأكد أن مصر ستصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، حيث تمتلك خطوط ربط مع الأردن وليبيا، بالإضافة إلى مشروع الربط مع السودان، بنهاية يناير المقبل يتم بدء التشغيل التجريبي لهذا المشروع.