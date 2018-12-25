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أخبار العالم

تيريزا ماي تستدعي الوزراء من إجازة الكريسماس.. وخلاف حول بريكست بدون اتفاق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قطعت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إجازة عيد الميلاد لحكومتها، وعادت إلى العمل علي خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق، فيما رفض أحد الوزراء الخطة رفضا قاطعا، وتخوف البعض الآخر من عواقب الخروج من دون اتفاق.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن هناك 5 أيام لعودة كبار الوزراء إلي البرلمان لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه سيتم العودة إلي الاستفتاء مرة أخري في 2 يناير، وفقا لتقرير صحيفة "فاينينشيال تايمز" البريطانية.

وواجهت ماي حرجا شديدا عندما قامت قبل أسبوعين بتأجيل التصويت علي خطة "بريكست" حتي منتصف يناير، والتي كان متوقعا رفضها وبشدة من قِبل البرلمان.

وقامت ماي بمحاولة للضغط علي البرلمان من أجل العودة إلى خطتها الأولى لبريكست، ملوحة بالخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء ثان؟.

وقالت بعض الحملات المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي إن "بريكست" من دون اتفاق يعد كارثة، وأن الجيش سوف يكون علي أتم الاستعداد للتعامل مع العواقب، كما يرى آخرون أن ذلك سيعجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الالتزام بقوانين الاتحاد لسنوات قادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايكل جوف وزير البيئة رفض بشكل قاطع الخروج من الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة "الفوضوية" بدون صفقة، محذرا من أن ذلك سيترك المملكة المتحدة فريسة لنقص الغذاء بسبب غلق طريق "دوفر كاليه" بين بريطانيا وفرنسا.

وقال ستيفن باركلي وزير بريكست، إن الاستفتاء سيعقد في يناير عقب عودة الوزراء من عطلة عيد الميلاد.

وأكد أحد الوزراء أن هذه الخطوة ستظهر الحقيقة، وتبرهن على أننا نكرس كل قدراتنا من أجل الاستعداد للأسوأ"، بحسب "فاينينشيال تايمز".

وقال ديفيد ليدينجتون مستشار رئيسة الوزراء إن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يجب أن يكون موضع تركيز الحكومة، فيما اتفق الوزراء على ضرورة تنحية الالتزامات الأخرى جانبا.

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