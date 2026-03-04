الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الخليل

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم وعلى آخرين بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت فلسطينيين واقتادتهم عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتنكيل بهم إلى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية أحياء البلدة واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها وهددت عدد من الأسرى المحررين بإعادة اعتقالهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.