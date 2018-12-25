منة فضالى تحتفل بالكريسماس مرتدية البيجامة.. صور

احتفلت الفنانة منة فضالى بأعياد الكريسماس برفقة والدتها نادية الشربينى.



ونشرت منة على صفحتها على الفيس بوك صورا لها برفقة والدتها وكلابها وارتدت خلال الصور بيجامة حمراء هى ووالدتها احتفالا بأعياد الكريسماس وظهرت خلفهما شجرة عيد الميلاد.



من المعروف أن منة فضالى مشغولة حاليا بتصوير مسلسل قيد عائلى، والمسلسل بطولة ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، خالد سرحان، مريهان حسين، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم.