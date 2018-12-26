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حوادث

وفاة زوجة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
المستشار مجدي محمود
المستشار مجدي محمود أبو العلا رئيس المجلس الأعلى للقضاء
محمد عبدالله
توفيت صباح اليوم، الثلاثاء، السيدة منى عبد الحكيم سليم، زوجة المستشار مجدي محمود أبو العلا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض.

وتتقدم أسرة "صدى البلد" بخالص العزاء إلى المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد أبو العلا، والمستشار شريف أبو العلا.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد قباء، بمقابر العائلة بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

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