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السيسي: لا نتهاون في حقوق الدولة وأموال الغلابة .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف الحديقة الدولية، ومديوناتها، مشددًا على ضرورة أن تنتظم الأمول وأن تحصل الدولة على حقها في حدائق "الحديقة الدولية والشلالات وانطونيادوس". 

وشدد السيسي، خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء على ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلًا: "القديم قبل الجديد، والمكان اللي انت واخده لو مبيكسبش سيبه، انما تاخد المكان بـ 3 قروش ومش بتدفعهم للدولة".

وتابع: المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وعقد داخل محافظته، هذا دخل الغلابة ويجب الحفاظ عليه، مشددًا على ضرورة الانتباه لهذا الأمر، وتسديد المستأجرين لإيجاراتهم في التوقيت المحدد، لكن يرفضوا الدفع ويرفعوا قضايا على الدولة هذا لا يرضي الله".

وشدد: كل جنيه يجي أو ميجيش الناس تمشي، ياناخد حقنا مظبوط يا الناس تمشي، ودا كلام ميرضيش ربنا اننا ندي الحاجة للناس من غير فلوس ويكسبوا مئات الملايين وميدوش الدولة حقها"، مؤكدًا: "حقوق الدولة لا نتهاون فيها وسيتم تحصيلها فورا".

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