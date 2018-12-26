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سيارات

مش لادا أو فيات.. سيارات يمكن شراؤها بـ 50 ألف جنيه.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:56 م
سيارات يمكن شراؤها
سيارات يمكن شراؤها بأقل من 50 الف جنيه
أحمد سالم
يدفع ارتفاع أسعار السيارات في مصر المقبلين على شراء سيارة للمرة الأولى إلى البحث عن سيارات بأسعار منخفضة ربما تقل عن 50 ألف جنيه، باعتبارها التجربة الأولى للقيادة، ورغبة في عدم المجازفة في تعلم القيادة على سيارة باهظة الثمن.

مواقع بيع وشراء السيارات في مصر اهتمت بتلك الفئة باعتبارها الأكثر رواجا في سوق المستعمل وخصصت لها أبوابا خاصة، تصفحها موقع "صدى البلد" للوقوف على أهم الخيارات التي لا تكلف المشتري أكثر من 50 ألف جنيه.


مش لادا أو فيات..
أبرز السيارات من هذا النوع، السيارة الألمانية "سكودا فيليشيا" بموديلاتها القديمة قبل عام 98، إذ تبلغ في متوسطها 50 ألف جنيه، وتتمتع بشعبية كبيرة في الشارع المصري ومتانة عالية وقطع غيار متوفرة، فضلا عن شكلها الأقرب للسيارات الحديثة.


مش لادا أو فيات..
وعلى غرار سكودا تبرز السيارة أوبل كورسا بموديلات قبل عام 96 كأفضل الخيارات لمن يريد اقتناء سيارة صغيرة الأبعاد بمكونات ألمانية وموفرة في استهلاك البنزين، وتتراوح أسعار السيارة من 45 وحتى 60 ألفا.


مش لادا أو فيات..
السيارة الثالثة من فئة الأقل من 50 ألفا، سوزوكى سويفت موديل 95، والتي يقترب شكلها من الموديلات الحديثة وتتمتع بمتانة فائقة وقدرة على تحمل المناخ والطرقات الصعبة في مصر، لذا يفضلها الكثيرون كبداية موفقة لهم.


مش لادا أو فيات..
أما عشاق الهيونداي فلديهم خيار مميز لاقتناء سيارة من نوع إكسيل بموديلاتها القديمة، والتي تبدأ أسعارها من 50 ألف جنيه بحسب العام والحالة التي عليها السيارة.

 
مش لادا أو فيات..
السيارة سوزوكي ماروتي، من أكثر السيارات الصغيرة التي تتمتع بشهرة واسعة في مصر، ويرتبط اقتنائها بالسيدات في مقتبل تجاربهن مع السيارات، وعلى الرغم من صغر حجمها وعدم توافر سعة تخزينية بها إلا أنها تظل خيارا مميزا في البدايات بسعر زهيد، إذ تصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف جنيه.


مش لادا أو فيات..
عشاق البيجو يفضلون اقتناء السيارة بيجو 504 ذات الجسم القوي والتحمل الفائق والتي تناسب السفر في المسافات الطويلة والطرق غير الممهدة، وتتراوح أسعارها بين 35 و55 ألفا بحسب الموديل والحالة.

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