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محافظات

محافظ البحر الأحمر: محطة تحلية حلايب تنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:45 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، محطة تحلية قرية رأس حدربة جنوب مدينة حلايب، لمتابعة سير العمل والتأكيد على إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ضخ المياه للمواطنين.

وأكد "عبدالله" أن تلك المحطة المستهدف منها إنتاج 4500 متر مكعب مياه محلاة صالحة للشرب، وأنه سيتم البدء بطاقة إنتاجية 2000م3، كمرحلة أولى، لتخدم أهالى قرية رأس حدربة ومدينة حلايب أيضًا.

وأضاف، أن المأخذ البحرى الخاص بالمحطة جار إنشاؤه بقدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.

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