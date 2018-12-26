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رياضة

باوك اليونانى يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
دخل نادى باوك اليونانى فى مفاوضات جادة مع إدارة وادى دجلة من أجل ضم محمود مرعى مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال صحيفة "جازيتا" اليونانية، إن باوك لديه رغبة كبيرة فى الحصول على خدمات محمود مرعى خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود مرعى قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن هناك تعثر فى الصفقة حتى الآن رغم الوصول إلى مرحلة تفاوضية متقدمة للغاية.

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