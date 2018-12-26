جولة تفقدية بمشروع إسكان بشاير الخير 2.. فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بمشروع إسكان "بشاير الخير 2"، في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، بعد افتتاحه لها اليوم الأربعاء، حيث تفقد الوحدات السكنية ومرافقها كاملة.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2 بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية.



ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



وتم إنشاء فرع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينة بشائر الخير 2 والذي تم تزويده بكافة السلع الغذائية ومستلزمات واحتياجات المنزل لخدمة أهالي المدينة ، كما تم تشطيب الوحدات وتزويدها بالأثاث والمفروشات لتسليمها للمستحقين كاملة التجهيزات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

