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ديني

الآية التي تثبت فرضية الحجاب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه «ما الآية التي تثبت فرضية الحجاب؟».

وأجاب عبد السميع، قائلًا: "الله أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} فهذه هي الآية القرآنية التي تثبت حكم الحجاب".

وأضاف أن حجاب المرأة المسلمة، فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى دم الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

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