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وزير الري السوداني: نهدف لنقل الخبرات المصرية والاستفادة منها ..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:14 م
المهندس خضر محمد،
المهندس خضر محمد، وزير الري والكهرباء السوداني
ندى فتح الله
قال المهندس خضر محمد، وزير الري والكهرباء السوداني، إن زيارته للمركز القومي لبحوث المياه في مصر برفقة نظيره المصري، محمد عبد العاطي، تأتي في إطار اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل.

وتابع "محمد" خلال تصريحاته لفضائية "غكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن المركز يعد إنجازا عظيما من الدولة المصرية، ونهدف لنقل التجارب والخبرات المصرية للسودان.

وقال د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، والتي تأتي تلك الزيارة في إطارها، قد أثبتت كفاءة وجدارة كبيرة.

وأشار "عبد العاطي" إلى أن الهيئة الفنية جزء من أعمالها، وتم الإتفاق عليه في اجتماع الخرطوم، أن يكون هناك تعاون بحثي في العديد من المجالات.

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