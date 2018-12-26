وزير الري السوداني: نهدف لنقل الخبرات المصرية والاستفادة منها ..فيديو

قال المهندس خضر محمد، وزير الري والكهرباء السوداني، إن زيارته للمركز القومي لبحوث المياه في مصر برفقة نظيره المصري، محمد عبد العاطي، تأتي في إطار اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل.





وتابع "محمد" خلال تصريحاته لفضائية "غكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن المركز يعد إنجازا عظيما من الدولة المصرية، ونهدف لنقل التجارب والخبرات المصرية للسودان.





وقال د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، والتي تأتي تلك الزيارة في إطارها، قد أثبتت كفاءة وجدارة كبيرة.



