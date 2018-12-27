خلطة فعالة للقضاء على الدمامل نهائيا.. جربيها في المنزل

تعد الدمامل من أكثر الأمور التي تؤرق المرأة، حيث تشوه بشرتها وتجعلها أقل جمالا هذا فضلا عن الألم الذى تسببه لذا نقدم طريقة عمل وصفة طبيعية في المنزل تقضى على هذه المشكلة نهائيا.



مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من والخل

ملعقة صغيرة من كريم الحليب



طريقة تحضير الوصفة:

في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم والخل وكريم الحليب.

امزج جميع المكونات وانتشر هذا في جميع أنحاء المنطقة المصابة.

احتفظ به لبضع دقائق ثم اغسله باستخدام الماء العادي.

كرر هذه الوصفة 3-4 مرات في الأسبوع.