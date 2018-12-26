محافظ الجيزة في البرلمان: نعمل بأقصى جهد لحل مشكلة القمامة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعمل بأقصى جهد ممكن حاليًا لحل مشكلة القمامة ورفع الأكوام المتراكمة في الشوارع والميادين، وتنفيذ توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بوضع ملف النظافة على الأولويات.



ولفت المحافظ خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب إحاطة عن مشكلة القمامة والنظافة ببولاق الدكرور، إلى أن هناك مشكلة في نقص معدات النظافة ونقص العمالة المدربة، ولابد من إعادة النظر فى الهياكل بهيئة النظافة فى الجيزة.



وتابع المحافظ: "هيئتا النظافة بالجيزة والقاهرة بيشتغل فيها حوالى 7500 عامل، فيهم حوالى 5500 قاعدين على المكاتب، ومتوسط أعمار العمال الذين يعملون فى النظافة 57 و58 سنة وأغلبهم مرضى، متوسط غيابهم اليومى من 25 إلى 30 % يوميا، وتصل يومى الجمعة والسبت إلى 50%، ورئيس الهيئة السابق طلب 100 عامل زيادة، وبعد ذلك تم الدعم بـ 100 عامل آخر، وعلى أرض الواقع النظافة ليست على المستوى المأمول، ونعمل على تنفيذ توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بأن ملف النظافة من أهم الملفات".



واستطرد: "قيمنا الموقف توصلنا إلى أنه لابد من تفعيل منظومة الجمع السكنى، وهناك دراسة لهذه المنظومة، وتم رصد 200 مليون جنيه تمويل ذاتى من المحافظة وليس من موازنة الدولة، خلال 6 أشهر وأخذنا إجراءات إعادة الطرح للمرة الثالثة، وسألنا قالوا وزارة البيئة هتدعم هذا المشروع، والتقيت وزيرة البيئة وسألتها هل هناك تمويل لهذا المشروع لكى نستمر فيه، فقالت لى لا يوجد تمويل وعليك اللجوء لوزارة المالية لتمويله، وأنا مش هورط الدولة ولا المحافظة فى مشروع بتكلفة 200 مليون جنيه وفى نفس الوقت لا يوجد تمويل، وإذا كنا أخذنا 200 مليون تمويل ذاتى، فلا يوجد فى المحافظة فلوس تانى للتمويل، ووجهت بإلغاء المناقصة قبل فتحها للمرة الثالثة، وجلسنا مع متعهدى النظافة وكانت هناك استجابة، واتفقنا على العمل فى 12 قطاع بالجيزة، وركزنا على المناطق الشعبية ومنها إمبابة وبولاق والعمرانية والهرم".



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المنظومة إلي حد ما مبشرة، وأنه يريد الاستفادة من أخطاء الماضي، سواء الخاصة بالشركات الأجنبية أو غيرها، قائلا: "طالما مش موجود تجمعات قمامة كبيرة في الشارع يبقي المنظومة نجحت، ومستمرين في تجربة الجمع السكني، وتوقعاتنا نقدر ندخل 12 قطاع تاني ونغطى نصف محافظة الجيزة، و ننسق مع القوات المسلحة لصيانة المعدات المعطلة، وتعاقدنا مع 500 عامل مرة واحدة لنرفع من المنظومة، بأجر يومي 70 جنيه في اليوم، وكل حي مسئول عن الحي لديه وتقييمه، وحتى الآن لم نصل للمستوي المأمول، كما أن هيئة نظافة الجيزة تحتاج إلى دعم كبير لمعالجة الخلل الموجود، وتحدثت مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية فى ذلك الأمر".