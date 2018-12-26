الإعدام لسمكري وسروجي وميكانيكي قتلوا صاحب عقار بالنوبارية.. طالبهم بدفع الإيجار

أحالت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية " برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين وشريكهم الرابع.



وترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مُكبل اليدين ومعصوب العينين، وبالانتقال تبين العثور على جثة "محمد ع.ع" 61 سنة بالمعاش ، ومقيم محافظة الدقهلية ، مُكبل اليدين ومعصوب العينين – داخل سيارته رقم 4837 د ى ج ملاكى بترعة الشيخ زايد بدائرة المركز.



ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث أن المجنى عليه يمتلك عدة محلات وعقار بمدينة النوبارية ويتردد عليهم لتحصيل الإيجارات كل فترة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من : "الديب ر.ع" 25 سنة ، سمكرى سيارات، سبق اتهامه في القضية رقم 11801 لسنة 2013 جنح مركز قطور الغربية " سرقة مسكن "، "محروس م.ع" 26 سنة ، سروجى سيارات "، "شعبان خ.ع" 26 سنة ، سمكرى سيارات "، "إبراهيم ع.أ " 29 سنة ، ميكانيكى " هارب" .



كما تبين أن المتهم الأول مستأجر لمحل بالعقار ملك المجني عليه يستخدم كورشة لسمكرة السيارات ودائمًا على خلاف بسبب عدم انتظامه في سداد إيجار المحل وعقب علمه بقيام المجنى عليه ببيع بعض المحلات وتقاضى ثمنها اتفق مع باقي المتهمين على التخلص منه والاستيلاء على المبالغ المالية وقاموا بتعقب المجني عليه مستخدمين ذلك دراجة بخارية استوقفوه بطريق " النوبارية / حوش عيسى" ، وقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء وتوثيقه داخل السيارة واستولوا على مبلغ خمسين ألف جنيه والتخلص منه والسيارة بإلقائة في الترعة .



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأخير وبحوزة الأول سلاح أبيض " سيف " ، وبحوزة الثاني سلاح أبيض "خنجر"، والدراجة المستخدمة فى الحادث وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وتم ضبط مبلغ مالى 28,300 جنيه بإرشادهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.