ماجدة الرومي تسافر إلى السعودية.. لهذا السبب

نشرت المطربة ماجدة الرومي، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت وهى تستعد الى السفر للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة.



وعلقت ماجدة الرومي: "إلى المملكة العربية السعودية".



يذكر أن مدينة "العلا" بالمدينة المنورة تستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافي، وهو المهرجان الذي يعد أطول مهرجان من نوعه فى السعودية، حيث يقام على مدار 7 أسابيع وتحديدا من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.



