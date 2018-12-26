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ديني

هل الحقن تُبطل الصيام.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل الحقن تبطل الصيام".

وأوضح خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرا حسا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلي الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرا حسا.

وأضاف أن الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِد الصومَ بِاتفَاقِ المذاهب الأربعة، وفى أى موضعٍ من ظاهر البدن، لأن مثل هذه الحقنة لا يَصِل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِل مِن المَسَام فقط، وما تَصل إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا.

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