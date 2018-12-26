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رياضة

تصريحات مثيرة من محمد محمود فى مباراة الوداع مع دجلة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:10 م
محمد محمود
محمد محمود
محمد رشاد
أبدى محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة المنتقل حديثًا للأهلي عن رغبته الكبيرة في أن يساهم في جلب كل البطولات التي ينافس عليها العملاق الأحمر إلى ملعبه مختار التتش في الجزيرة.

وقال محمد في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة :"الأهلي من أكبر أندية العالم، وهو النادي الأعظم في إفريقيا، لدي طموح كبير معه، لكني لن أتحدث سوى في الملعب فقط".

وعن منافسة ناصر ماهر وصالح جمعة قال محمود:"هذه منافسة شريفة بعيدة عن الخبث واللؤم، واللاعب الذي يشارك نتمنى أن يحالفه التوفيق من أجل مصلحة النادي الأهلي".

وأنهى محمود:"يجب أن تكون كل البطولات المقبلة في التتش، لم أحصل على وعد بالمشاركة أساسيًا، المجهود المبذول فقط هو ثمن المشاركة أساسيًا مع الفريق".

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