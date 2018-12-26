عرض فيلم جينيفر لوبيز في سينمات مصر

انطلق اليوم الأربعاء فيلم Second Act أو القانون الثانى للنجمة جينيفر لوبيز فى دور العرض المصرية وتبلغ مدته 103 دقائق.



تدور الأحداث حول عاملة في شركة (كوستكو) تعيد بناء حياتها وتشكيل قصة حياتها من جديد، كما يتعرض الفيلم لشارع (ماديسون) كدليل على ما يمكن للحاذقين واﻷذكياء في هذا للشارع تقديمه ومنحه من خدمات.



الفيلم من بطولة ميلو فينتميليا، فانيسا هادجنز، ليا ريميني، فريدي ستروما، تشارلين يي ومن إخراج بيتر سيجال.