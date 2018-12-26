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أحمد موسى يوجه رسالة للساخرين على السوشيال ميديا من ساكني العشوائيات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
رفض الإعلامي أحمد موسى، الهجوم من جانب البعض عبر السوشيال ميديا على ساكني المناطق العشوائية، موجها حديثه إليهم قائلا «لو انت اللي عايش في العشوائيات رد فعلك هيكون إيه».

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسرة المتواجدة في العشوائيات هم مواطنون مصريون في الأساس.

واكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يمكن لأي شخص أن يقبل أن يشاهد أهله من قاطني المناطق العشوائية، خاصة وأن من يجرب أن يتواجد في تلك المناطق فلن يستمر بها سوى نصف ساعة فقط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة في حالة عدم تنفيذها سوى مشروعات تطوير العشوائية فهي تشكر على ذلك الأمر بعد إحداث نقلة نوعية للمواطنين في تلك المناطق إلى مدن جديدة، وهي واحدة من التحديات التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينفذها، منوها في ذات السياق أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات على مختلف الأصعدة وليس تطوير العشوائيات فقط.

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