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أخبار البلد

لاميتا فرنجيه تنشر صورة جديدة مع عائلتها خلال الإجازة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة تجمعها بأسرتها خلال قضاء اجازة.

لاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلّت وصيفة أولى،وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

وشاركت في مسلسل عصر الحريم، ومسيو مبروك أبو العلمين حمودة مع النجم محمد هنيدي، ويعتبر فيلم محترم إلا ربع مع الفنان محمد رجب وأنا بضيع يا وديع، وعمر وسلمى 3 مع المطرب تامر حسنى، 365 يوم سعادة مع الفنان أحمد عز، وحد سامع حاجة من أبرز أعمالها السينمائية في مصر.
لاميتا فرنجيه تنشر صورة جديدة مع عائلتها خلال الإجازة

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